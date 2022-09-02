﻿2 yaşındaki çocuğun üzerinden traktör geçti

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah G. idaresindeki traktör ile geri manevra yapınca bu sırada traktörün arkasında bulunan 2 yaşındaki Melisa G. traktörün arka lastiklerinin boşluğunda kalıp ön lastiğin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melisa G. tedavi altına alındı.
Baba Ünal G. "Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür çocuğumun durumu iyi "dedi.
Kaynak: İHA
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