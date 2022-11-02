2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Samsun’da 237 adet tarihi sikke ele geçirildi 

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen Amisos dönemine ait 237 adet sikke Samsun Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 21:22
Takip Et

Samsun’da 237 adet tarihi sikke ele geçirildi 

Samsun’da 237 adet tarihi sikke ele geçirildi 
+
Aa
-

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak çalışma yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ordu’nun Ünye ilçesinde ikamet eden C.D. isimli şahsın elinde bulunan Amisos dönemine ait sikkeleri satmak üzere Samsun’un Terme ilçesine geleceği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli şahsın aracını Akçay mevkiinde durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde Amisos dönemine ait 237 adet sikke ele geçirilirken şüpheli C.D. ile ilgili adli işlemler başlatıldı. 

Ele geçirilen tarihi objeler Samsun Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
                                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
6
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
﻿Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
﻿Mustafa Sarıgül'den habersizce TDP’ye üye yapılan Tanju Özcan’a ziyaret
﻿İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı
﻿İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı
﻿İngiltere, 4 Rus oligarkı daha yaptırım listesine aldı
﻿Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
﻿Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
﻿Galatasaray-Beşiktaş maçının hakemi Halil Umut Meler'in karnesi
﻿3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
﻿3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
﻿3 günlük bebek hastaneden kaçırıldı. Çok sayıda gözaltı var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.