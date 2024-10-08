Samsun’da 3 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Kaynak: İHA
Samsun’da 3 ton kaçak etil alkol ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 3 ton kaçak etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkol üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesinde yürütülen başarılı bir operasyonda, izbe ve tenha yerlerde 2 tır dolusu etil alkolün yasa dışı yollarla piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, A.R.Ö.(46), E.E. (48) ve Ş.B. (50) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 2 tırda yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı Soruşturma devam ediyor.

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