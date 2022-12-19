Samsun’da 39 bin 912 yabancı var

TÜİK, Türkiye genelindeki nüfus verilerini kamuoyu ile paylaştı. Verilerde boşanma sayıları, nüfus artış hızı, illerdeki yabancı sayısı, hane halkı büyüklüğü gibi birçok veri paylaşıldı.



Kamuoyu ile paylaşılan bilgiler ışığında Amasya’daki yabancı nüfus 4 bin 206, Çorum’daki yabancı sayısı 9 bin 955, Ordu’daki yabancı sayısı 7 bin 766, Samsun’daki yabancı sayısı 39 bin 912, Sinop’taki yabancı sayısı 2 bin 314 ve Tokat’taki yabancı uyruklu sayısı ise 7 bin 103 kişi olarak açıklandı.



335 bin 331 nüfuslu Amasya’da nüfus artış hızı (-0,5), 526 bin 282 nüfuslu Çorum’da (-7,3), 760 bin 872 bin nüfuslu Ordu’da (-0,7), 1 milyon 371 bin 274 nüfuslu Samsun’da (11,1), 218 bin 408 nüfuslu Sinop’ta (9) ve 602 bin 567 nüfuslu Tokat’ta (7,8) oldu.



Ayrıca hane halkı büyüklüğü rakamları istatistiklerine göre Amasya’daki hane halkı büyüklüğü (2,9), Çorum’da (2,9), Ordu’da (2,8), Samsun’da (3,1), Sinop’ta (2,7) ve Tokat’ta (3) olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre Amasya’da evlenmeye uygun yaşta 135 bin 506 erkek, 139 bin 131 kadın bulunuyor. Bunlardan 64 bin 838’i hiç evlenmezken, 8 bin 927 kişi ise boşanmış. Çorum’da evlenme yaşında 408 bin 396 kişi bulunuyor. Bunlardan 211 bin 18’si erkek, 217 bin 378’i kadın. 94 bin 897 kişi hiç evlenmezken, 15 bin 121 kişi de boşanmış. Ordu’da evlilik yaşında 620 bin 998 kişiden 307 bin 625’i erkek, 313 bin 373’ kadın. 143 bin 166’sı hiç evlenmemişken, 19 bin 714’ü ise boşanmış. Samsun’da 1 milyon 104 bin 191 evlenme yaşında insan bulunuyor. Bunlardan 541 bin 165’i erkek, 563 bin 26’sı kadın. 285 bin 133 kişi hiç evlenmezken, 4 bin 298 kişi ise boşanmış. Sinop’ta evlenmeye yaşı uygun 183 bin 284 kişi bulunuyor. Bu kişilerden 90 bin 512’si erkek, 92 bin 772’si kadın. Bu kişilerden 41 bin 625’i hiç evlenmezken, 7 bin 43 kişi ise boşanmış. Tokat’ta evlenme yaşı uygun 489 bin 292 kişi bulunuyor. Bunlardan 241 bin 189’u erkek, 248 bin 103’ü kadın. 124 bin 322 kişi hiç evlenmezken, 14 bin 110 kişi ise boşanmış.