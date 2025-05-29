Samsun’da 493 üründe kalıntı denetimi: 36 üreticiye ceza

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, pestisit kalıntısının önlenmesi amacıyla 2024 yılında gerçekleştirdiği denetimlerde 493 ürün numunesi topladı. 16 numunede hasat geciktirme uygulanırken, 36 numune için idari para cezası kesildi. 2025 yılında ise 431 numune alınması planlanıyor.

Zirai Karantina Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Bitki Koruma Ürünlerinin (Pestisitler) Sürdürülebilir Kullanımı ve Kalıntının Önlenmesi" konulu eğitim toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, pestisitlerin yanlış kullanımının hem halk sağlığını hem de ihracatı tehdit ettiğini belirtti.

"KALINTISIZ ÜRETİM İÇİN DENETİM VE BİLİNÇ ŞART"

Müdür Sağlam, "Bitki koruma ürünleri doğru ve bilinçli kullanılmadığında ürünlerde kalıntı oluşuyor. Bu da hem iç pazarda halk sağlığı açısından hem de dış pazarda ekonomik kayıplara yol açabiliyor. 2012'den bu yana uygulanan Hasat Öncesi Kalıntı Denetim Programı sayesinde riskli ürünlerde ciddi kontrol sağlanıyor. 2024'te 493 ürün denetlendi, 16'sına hasat geciktirme uygulandı, 36 üreticiye idari para cezası kesildi. 2025 için hedefimiz 431 ürün numunesiyle denetimleri sürdürmek" dedi.

Toplantının devamında Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Uzmanı Hakan Örnek, pestisitlerin güvenli kullanımı ve kalıntı denetimleriyle ilgili teknik bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, dünya genelindeki uygulamalar, ülkelerin kalıntı referans değerleri ve numune analiz kriterlerine dair bilgiler paylaşıldı.

Toplantıya Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi, Bakanlık Müşaviri Muharrem Selçuk, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Grup Çalışma Sorumlusu Sadık Ertuğrul ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Akyazı da katıldı.