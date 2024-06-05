Samsun'da 5. kattan düşen kız çocuğu yaşamını yitirdi

Olay, Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Atakum ilçesinden annesiyle birlikte babaannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5. katın penceresinden düştü.

Düşerken önce bir karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra beton kaldırıma düştü.

Yaralı olarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan küçük kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kızlarının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.