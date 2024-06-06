Samsun'da 6 yıldır aranan FETÖ firarisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 2018 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan M.Z. isimli şahıs, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu Terme ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan M.Z., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.