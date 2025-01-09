Samsun’da 79 yaşındaki emekli komiser kendini vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun’da 79 yaşındaki emekli komiser kendini vurdu

Samsun'da bunalıma giren emekli komiser balkonda tabancayla kendini vurması sonucu hayatını kaybetti.

Samsun'da bunalıma giren emekli komiser balkonda tabancayla kendini vurması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çay Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli komiser İsmet Çelebi (79) girdiği bunalım sonucu 8. kattaki evinin balkonunda tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan İsmet Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Çelebi'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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