Samsun'da 81 yaşındaki ustanın yaptığı bakır semaverler kapış kapış satılıyor! Yurt dışından bile talep görüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 81 yaşındaki semaver ustası Ömer Acar’ın geleneksel yöntemlerle ürettiği bakır semaverler, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Tamamen el emeğiyle yapılan ve ince işçiliğiyle dikkat çeken bu semaverler, 20 bin TL’ye alıcı buluyor.

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72 YILLIK BİR USTA: ÖMER ACAR

9 yaşından beri semaver yapımıyla uğraşan Ömer Acar, 72 yıldır büyük bir özenle sürdürdüğü bu zanaatte Türkiye'de tek olduğunu ifade ediyor. Acar, yaptığı semaverlerin tamamını bakır, pirinç veya bronz gibi metallerden üretiyor ve her bir parçayı kendi emeğiyle şekillendiriyor. Siparişlere göre özellikle bakır semaverler üreten Acar, bir semaverin tamamlanmasının yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirtiyor.

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Ömer Acar’ın ürettiği semaverlerin eşsizliği, yalnızca ustalığında değil, bakırın sunduğu lezzet farkında da yatıyor. Acar, "Bakırda pişen yemek ve çayın tadı bir başka oluyor. Bu yüzden insanlar bakır semavere yoğun ilgi gösteriyor," diyerek, bu geleneksel ürünlerin hem kullanım hem de estetik açıdan değerine vurgu yapıyor. Kuzey İrlanda, Kanada ve Almanya gibi ülkelere de semaver ihraç eden usta, 6 litrelik semaverlerini 20 bin TL’ye, 4,5 litrelik olanları ise 15 bin TL’ye satıyor.

Acar, bu mesleği devam ettirecek çırakların olmamasından dolayı kaygılı:

"Benden başka Türkiye'de bu işi böyle yapan kalmadı. Aynı işçiliği yapan biri çıksın, derhal işi bırakırım. Sanatıma ve işime çok bağlıyım ama maalesef bu sanata ilgi duyan kimse yok."

VEZİRKÖPRÜ'NÜN COĞRAFİ İŞARETLİ YASSI SEMAVERİ

Vezirköprü’nün bir diğer önemli kültürel değeri ise coğrafi işaret tesciline sahip “yassı semaver.” Taşhan'da yaklaşık 200 yıldır el emeğiyle üretilen bu semaverler, tasarımı ve lezzet farkıyla dikkat çekiyor. Ancak, ustaların sayısının azalması üretimin sınırlı kalmasına neden oluyor. Yassı semaver ustalarından Saffet Topal, bu özel ürünün değerini şöyle ifade ediyor:

"Vezirköprü semaveri, dünyada eşsiz bir tasarıma sahip. Lezzet bakımından diğer semaverlerden çok farklı. Fiyatları da işçilik ve kaliteye göre 700 TL ile 3 bin TL arasında değişiyor."

Gerek Ömer Acar’ın el emeği bakır semaverleri, gerekse yassı semaverler, Samsun’un geleneksel zanaat kültürünün yaşatılmasına katkı sağlıyor. Ancak bu eşsiz zanaatın gelecek nesillere aktarılması için daha fazla ustaya ve ilgiye ihtiyaç duyuluyor.