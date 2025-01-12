Samsun'da alacak verecek meselesinde kan aktı! Pompalı tüfekle ateş etti. 3 yaralı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi Yaşardoğu Parkı içinde gece 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.P. (20) alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan H.A.A. (32) ile parkta buluşmak için anlaştı.

Parka gelen P.P. aniden yanında getirdiği pompalı tüfekle H.A.A.'ya doğru silahlı saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalar H.A.A. ile yanında bulunan G.E. (31) ve Ü.L.'ye (31) isabet etti. Yaralanan 3 kişi ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlı saldırgan P.P. olaydan sonra kaçtı. İlkadım ilçe Emmiyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu P.P. ile saldırı sonrası aracına alıp kendi kaldığı bungalov eve götüren arkadaşı R.A.'yı (21) Gürgendağ Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan P.P. ve R.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.