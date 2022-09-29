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Arızalı cihaz satan kadını ensesinden vurdu 

Samsun'da bir kişi, su arıtıma cihazı satışı yüzünden çıkan tartışmada silahla ateş açtığı araçta bulunan genç kadını ensesinden vurarak ağır yaraladı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 15:55
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Samsun'da arızalı cihaz satan kadını ensesinden vurdu 

Arızalı cihaz satan kadını ensesinden vurdu 
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İHA'nın haberine göre, olay, Samsun'un İlkadım içesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dekorasyon işi yapan Murat A.(40), geçen cuma günü evine su arıtma cihazı taktırdı. Daha sonra cihazda arıza olduğunu ileri süren Murat A. cihazı satan firma ile bağlantıya geçti. 

Su arıtıcısı firmasından 1'i kadın 3 kişi Murat A.'nın evine geldi. Murat A. evine gelen firma görevlilerinden cihazın arızalı olduğu gerekçesiyle fiyatta indirim yapılmasını istedi. Bu sırada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine firma görevlileri evden çıktı.

İddiaya göre odaya silah almaya giden Murat A.'dan kaçan 1'i kadın 3 kişi araçlarına binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Murat A. tabancasıyla hafif ticari araca ateş açtı. Kurşunlardan biri aracın kaportasına isabet ederken, diğeri ise arka camından girip araçta bulunan 21 yaşındaki Meryem Y.'yi ensesinden ağır yaraladı. 

Aynı araçla Gazi Devlet Hastanesine götürülen Meryem Y. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlı Murat A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat A., firma görevlilerinin 'hanesine tecavüz ettiklerini' iddia etti.

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