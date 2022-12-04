Samsun'da asansör zemine düştü: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde Altınyaprak Mahallesi Dudayev Bulvarı Hasan Yılmaz Apartmanı'nda evlerinin bulunduğu 4. kata çıkmak isteyen Mehmet, Ülkü ve Yağmur Yıldız asansöre bindi.
Asansör, 4. kata geldiği sırada kapının açılmasıyla halatın makaradan sıyrılması sonucu zemine düştü.
Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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