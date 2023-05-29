Samsun’da 'Ata Market' ile ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor

Atakum Belediyesi tarafından pandemi döneminde hizmete açılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk gıda bankası Ata Market’te dayanışma devam ediyor.

Samsun’da 'Ata Market' ile ihtiyaç sahiplerine destek sürüyor

Atakum Belediyesi’nin 29 Ekim 2020’de hizmete açtığı Ata Market’ten yararlanan aile sayısı her geçen gün artıyor. Marketten, 1 Ocak-31 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan dört aylık süreçte bin 410 aile ihtiyaçlarını karşıladı; 250 farklı gıda, temizlik ve giyim ürünü alındı. En çok talep gören ürünler ise sırasıyla sıvı yağ, çay, şeker, yumurta, kahvaltılık ürünler ve temizlik malzemeleri olarak belirlendi.

Atakum’da sosyal belediyecilik çalışmaları, kente gelen depremzedeler için de devam etti. Ata Kart uygulaması, Atakum’da yaşamını devam ettiren depremzede vatandaşları kapsayacak şekilde genişletildi. “Birlikte Güçlüyüz” sloganı ile başlatılan çalışma kapsamında, depremden etkilenen 685 aileye Ata Kart verildi. Vatandaşlar, karta yüklenen aylık puanlarla Ata Market’ten gıda, temizlik ürünleri ve giyim eşyası ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

BAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak isteyenler, Atakum Belediyesi’nin gıda bankacığında paydaşı olan Özgür Bölüşüm Derneği’ne gıda, giyim eşyası, temizlik ve hijyen ürünlerinin yanı sıra nakdi bağış yapabiliyor. Ticari faaliyet yürüten kişi ve kurumlar ticari faaliyetlerini yaptıkları ya da sosyal sorumluluk amacıyla satın aldıkları gıda, giyim eşyası ve temizlik ürünlerini Özgür Bölüşüm Derneği’ne “İhtiyaç sahiplerine yardım karşılığında bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibareli fatura keserek belge karşılığında bağışlayabiliyor.

Bağışa konu olan ürünlerin maliyet bedeli, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10 maddesi uyarınca gelir ya da kurumlar vergisine tabi işletmeler tarafından gider gösterilerek vergi avantajı sağlıyor. Ata Market hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 40 55 numaralı hattan iletişim kurabilecek

Öne Çıkanlar
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı açıklaması. Aday olacak mı?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Son Haberler
Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor Spor
Galatasaray Ankara'ya tam kadro gidiyor
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz Siyaset
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy: Hiçbir koşulda ülkemizi teslim etmeyeceğiz
Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı Spor
Fatih Terim Kastamonu'da ortaya çıktı
Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman? Keşfet
Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?
Trabzon'da istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle çöktü Güncel
Trabzon'da istinat duvarı otomobillerin üzerine böyle çöktü
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti Spor
Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti