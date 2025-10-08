Havza’da Mustafa Kemal Atatürk’ü ilçeye davet eden heyetteki Bayram Efendi’ye ait yaklaşık 2 asırlık konağın bahçesindeki kameriyede dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bu sırada 2 katlı 8 odalı konağa da sıçradı. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına alıp, 1,5 saat süren çalışma sonrası söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Konağın, Milli Mücadele başlatan Mustafa Kemal Atatürk’ün burada bir süre kaldığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca 2009 yılında koruma altına alındığı öğrenildi.