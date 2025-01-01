Samsun'da babasını ipte asılı buldu

Kaynak: İHA

Samsun'un Bafra ilçesinde oğlu tarafından ipte asılı bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Bafra ilçesinde Fatih Mahallesi Sebze Halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti.

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Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu. Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi.

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Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamadı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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