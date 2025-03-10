Samsun'da bahar temizliği başladı!

Baharın gelmesi ile rutin temizlik çalışmalarını artıran Büyükşehir, bahar temizliği için 17 araç 157 personelle temizlik çalışması yürütüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, "daha temiz bir çevre" için de çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Kendi sorumluluğunda bulunan alanlarda temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, baharın gelmesiyle çalışma temposunu artırdı. Büyükşehir, 17 araç 157 personel ile kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı.

Tüm merkez ilçelerde çalışmalar 7/24 esasıyla gerçekleştiriliyor. İhtiyaç duyulan tüm arterlerde mesai yürüten ekipler özellikle buzlanma riskini önlemek için yol ve kaldırımlara serilen agregaları temizliyor. Yollar ve kaldırımlar önce süpürülüp ardından yıkanarak daha temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Samsun'da baharın gelişini yansıtmak için Büyükşehir Belediyesi yoğun bir temizlik mesaisi yürütüyor. Caddeler, yollar, kaldırımlar her güzergah ekiplerin özverili çalışmasıyla derinlemesine temizleniyor.