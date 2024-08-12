Samsun'da balkondaki kadın intihardan son anda kurtarıldı

İntihardan son anda kurtarıldı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, T.O. adlı kadın, psikolojik bir bunalım süreci geçirirken, evinin ikinci katındaki balkonuna çıkarak intihar etmeye kalkıştı.

Kadının tehlikeli durumda olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen acil yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kadının balkonundan düşme ihtimaline karşılık olarak, olay yerinde şişme yatak kurarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Polis memurları ise, kadının intihar girişiminden vazgeçmesi için ikna edici bir şekilde konuşarak onu sakinleştirmeye çalıştı.

Uzun süren müzakerelerin ardından polis ekipleri, kadının intihar düşüncesinden vazgeçmesini sağladı ve kendisini güvenli bir şekilde içeri aldı.

Sağlık durumu hakkında bilgi verilmeyen T.O., olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu başarılı müdahale, hem çevredeki vatandaşların hem de acil durum ekiplerinin etkin koordinasyonunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.