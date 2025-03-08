Samsun’da bir derneğe daha kumar baskını

Kaynak: İHA
Samsun’da bir derneğe daha kumar baskını

Samsun'un Alaçam ilçesinde faaliyet gösteren bir dernek binasında kumar oynatıldığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Samsun'un Alaçam ilçesindeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir masa çevresinde kumar oynadığı belirlenen S.K. (49), F.Y. (44), Ö.N. (61) ve S.Ö.K. (45) hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilere toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Dernek Mesul Müdürü İ.T.U. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Maç izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi
Maç izlemeye giderken kazada ölen 2 arkadaş toprağa verildi
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazır
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'a hazır
Çağdaş Atan "Bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim"
Çağdaş Atan "Bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim"
Sergej Jakirovic "Başakşehir'e daha da fazlasını atabilirdik"
Sergej Jakirovic "Başakşehir'e daha da fazlasını atabilirdik"
Şanlıurfaspor uzatmalarda yıkıldı
Şanlıurfaspor uzatmalarda yıkıldı