Samsun’da bir derneğe daha kumar baskını

Samsun'un Alaçam ilçesindeki bir dernek binasında kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir masa çevresinde kumar oynadığı belirlenen S.K. (49), F.Y. (44), Ö.N. (61) ve S.Ö.K. (45) hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilere toplamda 36 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Dernek Mesul Müdürü İ.T.U. (54) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.