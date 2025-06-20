Samsun'da bir ilk! Anne ve kızı üniversiteden aynı anda mezun oldu

Samsun / İbrahim Akkuş - Yeniçağ

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bu yıl yeni mezunlarını verdi. Okul verdiği mezunların yanı sıra bölümde öğrencilik yapan anne ve kızını da mezun verdi.

Naile ve Buse Gürler Öğrenim gördükleri okulun ilk kez anne ve kızı olarak mezun olduklarının yanı sıra bir ilki yaşattı.

Haklı gururu yaşayan Naile ve kızı Buse Gürler okulda düzenlenen kep atma töreninde 'biz hem ilki başardık hem de her kesime örnek olduk' ifadelerini kullandı.

İLK MEZUNLARINI VERDİ

19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Erdinç Günaydın 'Öğrencilerim vermiş olduğum derste çok başarıydılar. Bu başarılarını da bölümden mezun olarak taçlandırdılar. Ben onların anne ve kız olduklarını sonradan öğrendim. Bu benim çok ilgimi çekti ve şaşırttı. Onlara bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum' diye konuştu