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Samsun’da bir kişi silahla yaralandı

Samsun’da bir kişi silahla yaralandı. Olayda 2 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:26
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Samsun’da bir kişi silahla yaralandı

Samsun’da bir kişi silahla yaralandı
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İHA’nın haberine göre, olay Samsun'un İlkadım ilçesi Katasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.A. bacağından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili Samsun

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan silahla ateş eden T.T. ile yanında bulunan M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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