Samsun’da bir kişi silahla yaralandı

İHA’nın haberine göre, olay Samsun'un İlkadım ilçesi Katasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.A. bacağından yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili Samsun
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan silahla ateş eden T.T. ile yanında bulunan M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.