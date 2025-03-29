Samsun'da çaldığı kartla alış veriş yaparken yakalandı

Buz Sporları Salonu'nda bir kişi, antrenöre ait cüzdandan hesap kartı ve 200 lira nakit parayı alarak kaçtı.
Antrenörün ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin suça sürüklenen çocuk olduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliyi Atakum ilçesinde alışveriş yaparken yakaladı.
Hesap kartıyla alındığı belirlenen ürünler, zararın karşılanması amacıyla kartla birlikte antrenöre teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemleri sürüyor.