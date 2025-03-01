Samsun'da camilerde Ramazan temizliği

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından ilçedeki camiler Ramazan ayı kapsamında temizleniyor.

Atakum Belediyesi ekipleri, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı şartlarda ibadet yapabilmeleri için kent sınırları içerisindeki camilerde mesai harcıyor. Koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda camilerin iç bölümlerindeki halılar detaylı şekilde süpürülürken, camlar da siliniyor. Tankerlerle camilerin avlularını yıkayan ekipler, ibadethanelerin tüm bölümlerini adım adım temizliyor.

Çalışmalarda, Belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Evde Destek Hizmetleri Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden çok sayıda personel görev alıyor.