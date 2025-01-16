Samsun’da cenaze nakil aracı su kanalına uçtu! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Samsun’da cenaze nakil aracı su kanalına uçtu! Çok sayıda yaralı var

Samsun’un Çarşamba ilçesinde cenaze nakil taşıyan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpıp su kanalına düştü. Kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Dalbahçe mevkisi Samsun-Ordu kara yolunda meydana geldi. Necmeddin Atala'nın (44) kontrolünü yitirdiği 34 BUU 028 plakalı cenaze nakil aracı, refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, yolun sağındaki su kanalına düştü.

Samsun’da cenaze nakil aracı su kanalına uçtu! Çok sayıda yaralı var

Sürücü Necmeddin Atala ile ölen kişinin yakınları Şükriye Gümüşler (57), Hatice Uzunismail (61), Kadriye Kanberoğlu (27), M.Z.K. (17), Dursune Şenkul (67), Veysel Süretti (45), İsmail Kanberoğlu (59), Hatice Kanberoğlu (55) ve Havva Gümüşler (55) yaralandı.

Samsun’da cenaze nakil aracı su kanalına uçtu! Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. M.Z.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun’da cenaze nakil aracı su kanalına uçtu! Çok sayıda yaralı var

Samsun’da cenaze nakil aracı su kanalına uçtu! Çok sayıda yaralı var

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