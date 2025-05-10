Samsun'da CHP'ye saldırı!

CHP'liler, Bafra Emniyet Müdürlüğü önünde yaptıkları açıklamada, saldırıya tepki gösterdi.

"ŞİDDETİ TEŞVİK EDEN BU ZİHNİYETİ REDDEDİYORUZ"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"Bu saldırı sadece partilerimize değil aynı zamanda demokrasiye, ifade özgürlüğüne ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Özellikle ülkeyi yönetenlerin uzun süredir siyasi muhaliflerine karşı kullandıkları özellikle Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Özgür Özel'e karşı kullandıkları dil ve bilhassa son zamanlarda kullandıkları 'telef' sözcüğünün sokaktaki yansıması bugün bir saldırı şeklinde gerçekleşmiştir. Şiddeti teşvik eden bu zihniyeti reddediyoruz. Şiddeti teşvik eden bu dilden cesaret alanların artık demokratik hak ve hukuka en basit bir hak aramaya karşı bile tahammül edemez hale geldiklerini görüyoruz. Burada sorgulanması gereken iki genç kadından iki saldırgan yaratan sistemin sorgulanması gerekiyor.

Unutulmamalıdır ki halkın iradesiyle kurulmuş ve özellikle 15,5 milyon insanın oylarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığı partimiz açısından kesinleşmiş olan Ekrem Başkanımızın Silivri zindanlarından kurtulması için ‘Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde istiyoruz’ söylemiyle başlattığımız imza standımız bu tür saldırılardan, imza kampanyamız bu tür saldırılardan ne Samsun genelinde ne ülke genelinde asla ve asla korkmadan yılmadan vazgeçmeden devam edecektir."

Saldırıya uğrayan CHP Samsun Bafra Kadın Kolları Başkanı Hülya Bayraktar ise "Hak hukuk, adalet için verdiğimiz mücadelede böyle bir şey yaşamanın üzüntüsünü duyuyorum. Mücadelemize devam edeceğiz. Yılmayacağız, korkmayacağız. Gittiğimde direkt saldırıya uğradım. Saçlarımdan sürüklendim. Tekme yedim" dedi.

"OLASI SALDIRILARIN DEVAM EDECEĞİ BİR HİS UYANDIRMAKTA"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise şunları söyledi:

"Bu saldırı bu zamana kadar olan saldırıların ve bundan sonra muhtemel olası saldırıların devam edeceği bir his uyandırmakta tüm toplumumuza. Bundan 4-5 gün kadar önce genel başkanımıza bir cenaze çıkışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'telef' ifadesini kullandıktan sonra cereyan etmesi, bugün de yine o günkü saldırıdan cesaret alınarak iki kadın üyemize, yöneticimize yine genç iki kadın tarafından çok ciddi anlamda darp edici bir şiddet uygulanmış olması tamamen son dönemlerde siyasette kullanılan dilin geldiği noktadır.

Bir yandan bu saldırı, genel başkanımıza yapılan saldırının bütün demokrasiye yapıldığını iddia edenler, bunu şiddetle, nefretle kınayanlar, aynı dil bir yandan buradan ders almış olmalısın ifadesiyle vatandaşa bir şeyi işaret ediyor. Burada bunun yansımasını yaşadık hep birlikte. Değerli avukatlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız bugün şehir dışında hızlıca Bafra'ya hareket etti. Bunun takipçisi olacağız."