Samsun'da Çocuk Hakları Forumu'nda acı gerçekler dile getirildi

Kaynak: DHA
Samsun'da Çocuk Hakları Forumu'nda acı gerçekler dile getirildi

Samsun'da 25'inci Ulusal Çocuk Forumu'nda çocuk hakları konuşuldu. Bakan Yardımcısı Yenigün, savaş suçları karşısında sessiz kalınmasına dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Samsun'da düzenlenen 25'inci Ulusal Çocuk Forumu'na katıldı. Forumda, çocuk haklarının korunmasına yönelik dünya genelinde yaşanan kaygılar dile getirildi. Özellikle savaş suçlarına maruz kalan çocukların durumu hakkında endişelere vurgu yapıldı. Yenigün, "Son zamanlarda çocuk haklarını kabul eden ülkelerin, çocuklara karşı işlenen acımasız savaş suçları karşısında sessiz kaldığını üzülerek izliyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, forumda yaptığı konuşmada, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu tür forumların UNICEF ile işbirliği içinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de, çocukların geleceği için yapılan çalışmaların büyük bir fark oluşturduğunu belirterek, "Çocuklarımızın haklarını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Forumda ayrıca, Samsun Valisi Osman Tavlı da çocuk hakları konusunda önemli bir mesaj verdi. Tavlı, "Çocuklarımızın hak ettiği dünya bu değil. Daha adil bir dünya mümkün" diyerek savaşların çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Forum, Karadeniz bölgesindeki 18 ilden gelen çocukların kentlerindeki projelerini paylaşmasıyla devam etti. Katılımcılar, çocuk hakları ve özgürlükleri konularında farkındalık yaratma amacı güden projeler üzerinde durdular.

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