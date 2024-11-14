Samsun'da çöp saati dönemi başladı

Samsun'un Terme Belediyesi, Sivaslılar Mahallesi'nde çöp konteynerlerini kaldırarak çöp saati uygulamasına geçiş yaptı. Bu yeni uygulama kapsamında, belirlenen saatler dışında çöplerini çıkaranlara Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesilecek.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, konu hakkında yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre için bu adımın atıldığını belirtti. Çöp saati uygulamasıyla birlikte, yerel halkın çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Terme Belediyesi, Sivaslılar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği bu yenilikçi uygulama ile çöp toplama süreçlerini modernize etmeye çalışıyor. Uygulamanın başlangıcı, mahalle sakinleriyle birlikte düzenlenen bir etkinlikle duyuruldu.

Etkinlikte, "Temiz bir mahalle" sloganıyla temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede genel temizlik, oyun parkı bakımı ve yabani ot temizliği gibi çalışmalara imza attı. Başkan Kul, gerçekleştirilen uygulamanın pilot bir proje olduğunu ve başarılı olması durumunda ilçede yaygınlaştırılacağını ifade etti. Ayrıca, çevre temizliğine olan bağlılıklarının altını çizen Kul, “Kirletmemek önemli. Yere atılan bir çöp parçasının temizlenmesi için harcanan emek ve maliyet giderek büyüyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmeleri gerekiyor” dedi.