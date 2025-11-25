21 yaşındaki Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı 26 yaşındaki B.C.K. ile onun kız arkadaşı 26 yaşındaki C.B. arasında çıkan kavgada birbirlerini darbettikleri öne sürüldü.

Olay sonrası Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, 22 Kasım’da saat 23.30 sıralarında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, Belinay Ceren M. ve eski erkek arkadaşı B.C.K. ile onun kız arkadaşı C.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ

Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu.

B.C.K. ile C.B., savcı talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, “Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim” ifadelerine yer verdi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.