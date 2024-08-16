Samsun'da denizde kaybolan kadın hala bulunamadı

Olay, Yeşilyurt Mahallesi 75. Yıl Bulvarı sahilinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.G. (40) isimli şahıs, 10 gün önce tanıştığı kız arkadaşı Zeynep A. (32) ile birlikte sahilde alkol aldıktan sonra denize girdi.

K.G., denizde ihtiyaç molası vererek sudan çıktı ve geri döndüğünde kız arkadaşını ne denizde ne de çevrede bulabildi.

Hemen polisi arayarak yardım isteyen K.G., Zeynep A.’nın çantası ve cep telefonunun sahilde bulunduğunu belirtti.

Karadeniz’in güçlü dalgaları arasında gece yarısı kaybolan Zeynep A. için Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri denizde gün boyu arama çalışması gerçekleştirdi.

Ancak ikinci gün de yapılan aramalardan sonuç alınamadı.