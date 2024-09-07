Samsun’da denize giren 6 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İHA
Samsun’da denize giren 6 kişilik aile boğulma tehlikesi geçirdi

Kahramanmaraş'tan Samsun’a çocuklarını fen lisesine kaydettirmek için gelen 6 kişilik Ak ailesi, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi atlattı.

Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinde denize giren Mustafa ve Emine Ak ile çocukları Alper, Sena, Kutay ve Efkan Ak, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, yetkililere haber vererek aileye yardım etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklardan 3'ü vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken, baba Mustafa, anne Emine ve çocukları Alper Ak, cankurtaranlarca bilinci kapalı şekilde kıyıya getirildi.

Boğulma tehlikesi geçiren aile, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ailenin Samsun’a çocuklarını Aziz Atik Fen Lisesi'ne kaydettirmek için geldiği öğrenildi.

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