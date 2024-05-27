Samsun'da depodan 750 bin liralık TV hırsızlığı: 5 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Samsun'da depodan 750 bin liralık TV hırsızlığı: 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da bir iş yerinin deposundan 750 bin lira değerinde televizyon ve kayıt cihazlarının çalınmasıyla ilgili olarak 2'si iş yeri çalışanı olan 5 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir iş yerinin deposuna giren hırsızlar, değeri 750 bin lira olan televizyon ve kayıt cihazlarını çaldıktan sonra kaçtılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili iş yeri depo sorumlusu H.K. (39) ve U.B.’yi (37) yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, çalıntı eşyayı taşıyan kamyon sürücüsü H.K. (36) ile çalıntı malzemeleri satın alan Ö.K. (43) ve F.Y.’yi (33) de yakalayarak haklarında adli işlem başlattı.

Toplam değeri 150 bin TL olan 7 adet televizyon ve görüntü kayıt cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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