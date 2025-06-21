Samsun'da deprem! (21 Haziran 2025)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Samsun'da Hamitköy ve Ladik ilçeleri arasında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 06.50'de yerin 13.3 km altında oldu. Deprem Samsun ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 21, 2025
HAMITKOY-LADIK (SAMSUN) https://t.co/ZjhwBgRc8X
21.06.2025, 06:50:43 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 13.3 km#Kandilli
AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre; Samsun Ladik ilçesinde 06.50'de 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi. Yerin 19.43 km altında depremin gerçekleştiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ladik (Samsun)
Tarih:2025-06-21
Saat:06:50:43 TSİ
Enlem:40.87056 N
Boylam:35.9575 E
Derinlik:19.43 km
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