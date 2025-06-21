Samsun'da deprem! (21 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Samsun'da deprem! (21 Haziran 2025)

Samsun'un Hamitköy ve Ladik arasında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Samsun'da Hamitköy ve Ladik ilçeleri arasında 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem saat 06.50'de yerin 13.3 km altında oldu. Deprem Samsun ilçelerinde hissedilirken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı aktarıldı.

AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre; Samsun Ladik ilçesinde 06.50'de 3.5 büyüklüğünde deprem hissedildi. Yerin 19.43 km altında depremin gerçekleştiği aktarıldı.

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