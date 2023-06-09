Samsun’da depremzede çocuklara moral desteği

Afet bölgesinden gelen vatandaşların, depremlerin etkilerini daha sağlıklı bir şekilde atlatmalarını sağlamak ve yaşadıkları kente uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla başlatılan "Şehrimde Dört Hafta” etkinlikler dizisi, devam ediyor.

NASREDDİN HOCA İLE EĞLENCELİ ANLAR

Atakum Belediyesi ile Özgecan Kadın Danışma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen projede, üçüncü hafta ‘Sanatla Buluşuyoruz Etkinliği’ gerçekleştirildi. Tiyatro sanatçısı Osman Doğan’ın Nasreddin Hoca’yı canlandırdığı interaktif tiyatro oyununda, minikler ve anneleri eğlenceli anlar yaşadı.

"MİZAH KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ TEMSİLCİSİ"

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, etkinlik alanına gelerek miniklerin eğlencesini paylaştı. Başkan Deveci, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Deveci, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Deprem gerçeği ile yüzleştik. Yaralarımız derin ama depremin etkilerini sağlıklı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Atakum Belediyesi olarak yaralarımızı sarmak için el birliği ile çalışacağız. Bu nedenle depremden etkilenen çocuklarımızı mizah kültürümüzün önemli temsilcilerinden Nasreddin Hoca ile buluşturduk. Hem güldük hem de düşündük” diye konuştu.

SON HAFTA ‘ŞEHRİMİZİ TANIYORUZ’ ETKİNLİĞİ

Depremden etkilenen ailelerin büyük ilgi gösterdiği ‘Şehrimde Dört Hafta’da ilk iki hafta ‘Birlikte Eğleniyoruz’ ve ‘Birlikte Çikolata Yapıyoruz’ etkinlikleri gerçekleştirilmişti. Programın dördüncü haftasında ise 'Şehrimizi Tanıyoruz' etkinliği düzenlenecek. Program kapsamında Özgecan Kadın Danışma Merkezi başlangıç noktası alınarak sırasıyla Atakum Sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Gemisi ve Oyuncak Müzesi ziyaret edilecek. Şehir turu, Ömer Halisdemir Parkı’nda sona erecek.