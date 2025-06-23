Samsun’da Ebru Yaşar rüzgarı! Şıklığıyla göz doldurdu

Ebru Yaşar, sahne performansının yanı sıra yaz stilini yansıtan jean tasarımlı elbisesiyle de göz doldurdu. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden sanatçı, Samsun’un Kurtuluş Savaşı’nın başlangıç noktası olması ve doğal güzellikleriyle özel bir yer olduğunu vurguladı. Yaşar, “Samsun’un yeşili, denizi, güzel insanları ve pidesi… Burada sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu gece için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“SANMADAN GİT” LİSTELERİ SALLADI

Kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Ebru Yaşar, yaz sezonuna “Affet” ve “Yıllar Sonra” ile hızlı bir giriş yaptı. Ayrıca Sıla Şahin ve Samet Kardeşler ile yaptığı “Sanmadan Git” düeti, dijital müzik platformlarında büyük yankı uyandırdı.

ÇOCUKLARIYLA SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Ebru Yaşar, daha önce Galatasaray’ın Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamalarında kızı Ebru Su ve oğlu Poyraz ile sahneye çıkarak büyük bir coşku yaratmıştı. “Affet” şarkısını taraftarlarla birlikte seslendiren sanatçı, “Seni Anan Benim İçin Doğurmuş” ve “Kehribar” gibi parçalarıyla da unutulmaz anlar yaşatmıştı. Taraftarların yoğun isteği üzerine “Affet”i tekrar seslendiren Yaşar, üçlü çektirerek kutlamalara renk kattı.

CANNES FİLM FESTİVALİ’NDE PARLADI

Ebru Yaşar, müzik kariyerinin yanı sıra bu yıl 78’inci Cannes Film Festivali’nde de adından söz ettirdi. “The Mastermind” filminin galasında kırmızı halıda boy gösteren sanatçı, şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştırdı.