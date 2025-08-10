Samsun’da eş zamanlı silah operasyonu

Samsun'da jandarma tarafından düzenlenen silah operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.S., Ş.S., E.S., R.Ç. ve Y.Ç. isimli şahısların ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların ikametine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 kök kenevir bitkisi, 3 adet bıçak, 15 adet tabanca fişeği ve 161 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı. Ş.S.'nin "Ağaç kesme" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ş.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.