Samsun’da eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

Kaynak: İHA

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandığı bildirildi.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk babası B.O. (45), çocuğundan evlerinin anahtarlarını aldı ve eve giderek boşanma aşamasındaki eşi M.O.'nun (38) gelmesini bekledi.

Eve gelen eşiyle tartışmaya başlayan B.O., cebinden çıkardığı bıçakla M.O.'yu 5 yerinden bıçakladı.

112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı M.O., Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan B.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan koca, çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Yaralı kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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