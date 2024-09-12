Samsun'da eşini tabanca kabzasıyla dövdü

Saat 03.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İ.K. ile eşi S.K. (31) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası İ.K, eşinin başına silahın kabzasıyla vurdu.

S.K.'nin ihbarı sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılırken, İ.K. ise gözaltına alındı. Evde gerçekleştirilen aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 5 fişek ve kağıda sarılı vaziyette 30 gram kubar esrar ele geçirildi. İ.K., verdiği ifadede alkolün etkisiyle eşinin başına silahın kabzasıyla vurduğunu söyledi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.