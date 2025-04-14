Samsun'da esrarengiz olay! Evinde cansız bedeni bulundu

Kaynak: AA
Samsun'da esrarengiz olay! Evinde cansız bedeni bulundu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 50 yaşında yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 50 yaşında yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vezirköprü Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Ali Ö, önceki gün nöbet çıkışı evine döndü. Kendisinden haber alamayan yakınları Ali Ö'nün yalnız yaşadığı Nalbantlı Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evde Ali Ö'yü hareketsiz şekilde bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Ali Ö'nün cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan ilk incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

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