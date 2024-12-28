Samsun'da ev yandı, 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında başladı. Serdar Bayraktar'a ait evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının üst katlarında, balkona çıkan ve mahsur kalanlar ise itfaiye ekiplerince yangın söndürme merdiveniyle kurtarıldı.

DUMAN YÜKSEK KATLARA SIÇRADI, 11 KİŞİ ETKİLENDİ

Yangının etkisiyle 11 kişi dumandan etkilendi. Bunlardan 5'i, 3'ü çocuk olmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayrıca 6 kişiye ambulansta müdahale edildi. Bir kadın ise baygınlık geçirerek, bekçilerin yardımıyla ambulansa taşındı.

YANGININ NEDENİ VE EVİN DURUMU

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

MAHSUR KALANLARI KURTARAN KİŞİLER KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Yanan binanın üst katında oturan Ufuk Öztürk, "Evin içine duman girince yangın olduğunu öğrendim. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Evde tek ben vardım, beni de itfaiye ekipleri çıkardı" dedi. Binaya dayısını kurtarmak için giren Emre Akyol ise, "Binaya girdiğimde alt kat yanıyordu. İçeride kim vardı bilmiyorum. Ben de dayımı çıkarmaya gittim ama dumanlardan dolayı içeri girme şansım yoktu. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Alt katta salonun yandığını duydum" şeklinde konuştu.