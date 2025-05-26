Samsun'da ev yandı: 1'i itfaiyeci 2 yaralı

Kaynak: DHA

Samsun'da Canik ilçesinde 2 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangında Ayşe Yılmaz (65) ile alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı.

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Batum Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı binanın 1’inci katında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yangın sırasında evde yalnız bulunan Ayşe Yılmaz yaralı olarak kurtarılırken, alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de sırasında başını kapıya çarparak yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılırken, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ayşe Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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