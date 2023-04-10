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Evinde uyuşturucu bulunmuştu. Gözaltına alındı

Narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 15:53
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Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçen kişi gözaltına alındı

Evinde uyuşturucu bulunmuştu. Gözaltına alındı
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İHA'dan edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen A.Ç.'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 9 paket halinde toplam 32,25 gram metamfetamin maddesi ve 94 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan A.Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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