Samsun’da faciadan dönüldü! Şiddetli lodos çatıları uçurdu

Kaynak: İHA
Samsun’da faciadan dönüldü! Şiddetli lodos çatıları uçurdu

Samsun'da şiddetli lodostan dolayı binaların çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri de tehlike oluşturan binaların çatılarında çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi ve Adalet Mahallesi'nde binaların çatıları şiddetli lodosta yerinden çıktı.

Sokağa uçan çatılardan dolayı faciadan dönüldü. Polis çatı uçan sokakları araç ve yaya trafiğine kapatırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yerinden sökülen ve tehlike oluşturan çatılarda çalışma başlattı.

Oturduğu binanın çatısı yerinden sökülerek sokağa uçan Muammer Soylu, "Şiddetli rüzgardan dolayı apartmanın çatısı uçtu. Diğer yarısı da havada duruyor. Binada korku var. Can güvenliğimiz tehlikede. Her taraf toz duman. Acil şekilde önlem alınmasını istiyorum" ifadelerini kullanarak uyardı.

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