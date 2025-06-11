Samsun'da feci kaza! Forkliftin bıçağına çarptı

Kaynak: İHA
Samsun'da feci kaza! Forkliftin bıçağına çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada, elektrikli motosiklet sürücüsü forkliftin bıçağına çarparak ağır yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Kabaoğlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki elektrikli motosiklet sürücüsü Mehmet D., bir iş yeri önünde kamyondan yük indiren E.A. yönetimindeki forkliftin ön kısmındaki bıçağa başını çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü başından ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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