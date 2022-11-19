﻿Samsun'da feci kaza. İki otomobil çarpıştı. 1 ölü 4 yaralı

E.İ'nin (22) kullandığı 55 AED 758 plakalı otomobil, Bafracalı Mahallesi'nde, karşı yönden gelen İsmail Hakkı Sağlam (65) idaresindeki 55 BL 505 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile E.İ'nin otomobilinde bulunan N.K. (47), S.İ. (17) ve K.Ç. (65) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmail Hakkı Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.İ'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)
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