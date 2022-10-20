Samsun'da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Gökhan Aktürk'ün (35) kullandığı 34 EVF 869 plakalı otomobil, Sungurlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.
Çarpmanın şiddeti ile ağaç devrildi. Kazada, otomobildeki Aktürk ile eşi Sinem Aktürk (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcılık incelemesinin ardından çiftin cenazeleri Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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