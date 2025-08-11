Samsun'da feci kaza. O anlar görüntülendi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, köprüden uçtu.

Kazada, aracı kullanan çocuk Hasan Emre D. hayatını kaybederken, araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşkayası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'nin (30) kullandığı GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Kazada ağır yaralanan Hasan Emre D.(12), ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Araçtaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedilen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocukların araçla gitmeleri ve kaza anı yer alıyor.