Samsun'da feci kaza. O anlar görüntülendi

Kaynak: İHA

Samsun 19 Mayıs ilçesinde yaşanan kazada, 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2’si çocuk toplam 3 kişi yaralandı. Kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun kullandığı otomobil, köprüden uçtu.

Kazada, aracı kullanan çocuk Hasan Emre D. hayatını kaybederken, araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

aw515491-01.jpg

Kaza, Kuşkayası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.'nin (30) kullandığı GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden geçerken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

aw515491-02.jpg

Kazada ağır yaralanan Hasan Emre D.(12), ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Araçta bulunan M.S. (30), S.D. (10) ve N.D. (13) ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Araçtaki çocuklardan biri tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedilen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocukların araçla gitmeleri ve kaza anı yer alıyor.

