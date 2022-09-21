21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası heyecanı Samsun'da

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası heyecanı Samsun'da

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası, 56 ülkeden yaklaşık 1100 sporcunun katılımıyla Samsun'da başladı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 17:08
Takip Et

Samsun'da FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası start aldı

Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası heyecanı Samsun'da
+
Aa
-

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ilk gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda sambo, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda da wushu müsabakaları gerçekleştirildi.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, basın mensuplarına, turnuvanın yeni formatıyla ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin dövüş sporlarında başarılı olduğuna işaret eden Günay, "Bu yüzden organizasyona ev sahipliği yapmak istedik. Bize en büyük desteği veren başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, Samsun Valiliğine, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ve Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. İlk defa yapılan ama kapsam anlamında sayılı organizasyonlardan biri. Organizasyonu Türkiye olarak başarılı şekilde tamamlamak istiyoruz. Zaten dövüş sporlarını organize etmek, diğer takım sporlarını organize etmekten daha zor ama Türkiye, üstün organizasyon kapasitesiyle, yetenekleriyle, tesislerinin güzellikleriyle bu işin üstesinden geliyor." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
2
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
4
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
5
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
6
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuracaklara kritik uyarı. Aman dikkat edin
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
7
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Nükhet Duru'dan Sıla'ya: İki lira fazla olsun...
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Okan Buruk zam istedi
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Putin seferberlik ilan etti buğday fiyatlarında korkutan artış yaşandı
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
﻿Katar 1 Kasım'da kapanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.