Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Kupası heyecanı Samsun'da

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan turnuvanın ilk gününde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda sambo, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda da wushu müsabakaları gerçekleştirildi.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Günay, basın mensuplarına, turnuvanın yeni formatıyla ilk kez düzenlendiğini söyledi.



Türkiye'nin dövüş sporlarında başarılı olduğuna işaret eden Günay, "Bu yüzden organizasyona ev sahipliği yapmak istedik. Bize en büyük desteği veren başta Gençlik ve Spor Bakanımıza, Samsun Valiliğine, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ve Samsun Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. İlk defa yapılan ama kapsam anlamında sayılı organizasyonlardan biri. Organizasyonu Türkiye olarak başarılı şekilde tamamlamak istiyoruz. Zaten dövüş sporlarını organize etmek, diğer takım sporlarını organize etmekten daha zor ama Türkiye, üstün organizasyon kapasitesiyle, yetenekleriyle, tesislerinin güzellikleriyle bu işin üstesinden geliyor." ifadelerini kullandı.