Samsun'da Gençlik Yürüyüşü

Samsun'da Gençlik Yürüyüşü
Kaynak: İHA
Samsun’un Bafra ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde "Gençlik Yürüyüşü " düzenlendi.
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Samsun'da Gençlik Yürüyüşü 1

Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in de katıldığı 15 -19 Mayıs 2022 Gençlik Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen “Gençlik Yürüyüşü”, Musa Cevher Dudayev Bulvarı Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği önünden başladı.

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Samsun'da Gençlik Yürüyüşü 2

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde vatandaşlar ve öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk posterleriyle Atatürk Bulvarı’ndan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü.

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Samsun'da Gençlik Yürüyüşü 3

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program tamamlandı.

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Samsun'da Gençlik Yürüyüşü 4

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü’ne daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler de iştirak etti.

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Samsun'da Gençlik Yürüyüşü 5
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