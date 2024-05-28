Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

Kaynak: İHA
Samsun'da göçmen kaçakçılığına 1 tutuklama

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren kaçak Afganları Rize'den İstanbul'a götüren şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye Van'dan kaçak yolla girip Rize'ye geçen Afganistan uyruklu 5 göçmen, Rize'den de İstanbul'a giderken Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Samsun-Ordu karayolunda yakalandı.

Polisin yaptığı araştırmalarda kaçak Afganları Ö.A.'nın aracıyla İstanbul'a götürdüğü, S.A.'nın ise ikinci bir araçla öncülük yapıp yol boyunca polisin yaptığı denetim ve uygulamaları bildirdiği ortaya çıktı.
5 kaçak hakkında sınır dışı edilmek üzere yasal işlem başlatılırken, Ö.A. ve S.A. ise polis ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınarak haklarında adli süreç başlatıldı.

Polisteki sorguları tamamlanan Ö.A. ve S.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.A. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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