UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Samsunspor, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1'den yayınlacak. Karşılaşmayı İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson yönetiyor. Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapıyor.

Samsunspor sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba ve Mouandilmadji ile çıktı.

Dinamo Kiev ise Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana ve Guerrero ilk 11'iyle maça başladı.

CANLI ANLATIM

Samsunspor, 2. dakikada Musaba ile öne geçti. Coulibaly'nin ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mouandilmadji topu içeri çevirdi. Kale sahasında vuruşunu yapan Musaba ağları havalandırdı: 1-0

11. dakikadaki Dinamo Kiev atağında, Vivcharenko'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top dışarı çıktı.

15. dakikada Samsunspor'dan Logi Tomasson'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

Dinamo Kiev 29. dakikada etkili geldi. Soldan Ogundana'nın yerden ortasında arka direkte Karavaiev vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

Samsunspor, 32. dakikada Mouandilmadji ile farkı ikiye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda takım arkadaşında seken top, Mouandilmadji'nin önüne düştü. Topa gelişen vuran Çadlı oyuncu fileleri sarstı: 2-0

SAMSUNSPOR'DA HEDEF 2'DE 2 YAPMAK

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi.

İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

Grup aşamasına 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlı takım, Dinoma Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile karşılaşacak.