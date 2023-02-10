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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:15
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Samsun'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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İHA

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Sinop istikametine seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki hafif ticari araç, Bafra girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların 112'ye ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Nazmiye D. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet D. ve Nazmiye D. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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